Berlin (dpa) - Die Grünen machen sich für einen fleischlosen Tag pro Woche in Deutschlands Kantinen stark. So sei gut vorstellbar, dass es jeden Donnerstag nur vegetarische Gerichte gebe, sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in Berlin. Das werde bereits in mehreren Städten wie Bremen und in Unternehmen so gehandhabt. Weniger Fleisch zu essen sei gut für die Gesundheit, den Tier- und den Klimaschutz. Bundesregierung und FDP warfen den Grünen Bevormundung der Bürger vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.