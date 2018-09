Mannheim (dpa) - Der Fotograf Robert Häusser, einer der führenden Vertreter der klassischen Moderne, ist am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilten die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim mit, die den fotografischen Nachlass und das komplette Archiv Häussers seit 2002 verwalten.

Der gebürtige Stuttgarter gehörte zu den international anerkannten deutschen Fotografen der Nachkriegszeit. Sein Werk wurde mit vielen Ehrungen ausgezeichnet. Bilder von Robert Häusser wurden den Angaben zufolge bisher in mehr als 130 Einzelausstellungen in Museen und Galerien im In- und Ausland gezeigt.