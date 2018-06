Berlin (SID) - Profi-Golferin Caroline Masson (Gladbeck) hat sich erstmals in ihrer Karriere für den Solheim-Cup-Kontinentalwettkampf zwischen den USA und Titelverteidiger Europa (13. bis 18. August) in Parker/Colorado qualifiziert. Obwohl die 24-Jährige bei den British Ladies Open in Fife am Wochenende am Cut gescheitert war, belegte Masson in ihrer Premieren-Saison auf der US-Tour in der Rangliste für das Frauen-Pendant zum Ryder Cup den vierten Platz und schaffte damit den Sprung ins Team von Europa-Kapitänin Liselotte Neumann (Schweden).