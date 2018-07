East London (AFP) Der frühere englische Fußballstar Paul Gascoigne ist wegen Trunkenheit und aggressiven Verhaltens in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in London verurteilte den 46-jährigen Ex-Nationalspieler am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von tausend Pfund (1160 Euro). Gascoigne hatte sich schuldig bekannt, Anfang Juli an einem Bahnhof im Norden Londons betrunken einen Wachmann attackiert haben. Gascoignes Anwalt Gavin Harris sagte anschließend, sein Mandant wolle sich öffentlich für die Tat entschuldigen. "Er möchte nun in Ruhe gelassen werden, um seine Genesung fortzsetzen."

