Istanbul (dpa) - Nach fünf Jahre langen Verhandlungen wird am Montag in der Türkei das Ende des Prozesses um das mutmaßliche "Ergenekon"-Geheimbündnis zum Sturz der Regierung erwartet.

Nach türkischen Medienberichten sind 275 Verdächtige angeklagt, unter ihnen ranghohe Militärs wie der frühere Generalstabschef Ilker Basbug. Ihnen wird vorgeworfen, einen terroristischen Putsch gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan vorbereitet zu haben. Die Opposition wirft der Regierung vor, den "Ergenekon"-Fall zur Abrechnung mit politischen Gegnern zu missbrauchen.

Der Prozess in einem Gericht im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Türkische Medien berichteten, die Polizei sei am Montag in der Umgebung des Gerichts mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die sich dort trotz eines Versammlungsverbots eingefunden hatten. Sicherheitskräfte hätten die Zufahrtsstraßen nach Silivri abgeriegelt. Ein Militärhubschrauber kreise über der Gegend. Die Behörden hätten den Luftraum über Silivri bis zum Abend gesperrt.

