Cotabato (AFP) - (AFP) Bei einem Bombenanschlag im Zentrum der südphilippinischen Stadt Cotabato sind am Montag mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 25 weitere Menschen seien durch die Detonation auf einer vielbefahrenen Straße verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach befand sich die Bombe in einem Fahrzeug, das in der Nähe eines Krankenhauses und einer Schule parkte. Die Explosion am späten Nachmittag beschädigte den Angaben zufolge auch mehrere Fahrzeuge. Unter den Verletzten befänden sich mehrere Polizisten.

