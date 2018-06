Budapest (SID) - Die deutschen Florettfechterinnen haben sich zum Auftakt der WM in Budapest ohne Probleme für die Medaillenentscheidung am Mittwoch qualifiziert. Anne Sauer (6:0-Siege), Sandra Bingenheimer (5:1) und Katja Wächter (5:1/alle Tauberbischofsheim) überstanden ihre Vorrundengefechte souverän und schafften den Sprung ins Hauptfeld der besten 64. Die EM-Dritte und Weltranglistenvierte Carolin Golubytskyi (Tauberbischofsheim) war von der Qualifikation ohnehin befreit.

Bei der WM in Budapest kommt es am Mittwoch mit den Wettkämpfen im Herrensäbel und Damenflorett zu den ersten Entscheidungen. Insgesamt kämpfen in der ungarischen Hauptstadt über 800 Fechter aus 100 Nationen um Edelmetall. Bei der WM 2011 in Catania holten die Deutschen genauso wie bei den Olympischen Spielen in London 2012 einmal Silber und einmal Bronze.