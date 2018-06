Toronto (SID) - Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel (Neumünster) ist nach einem wahren Kraftakt in die zweite Runde des WTA-Turniers in Toronto eingezogen. Die Weltranglisten-33. setzte sich zum Auftakt der mit 2.369.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung nach 2:37 Stunden mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:1) gegen die 21 Plätze schlechter notierte Chinesin Zheng Jie durch. Barthel trifft nun auf Sloane Stephens (USA/Nr. 14) oder Kristina Mladenovic (Frankreich).

In Toronto kämpfte am späten Abend noch Julia Görges (Bad Oldesloe) gegen die Italienerin Robert Vinci um den Einzug in die Runde der letzten 32.