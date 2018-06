Washington (dpa) - Tennisstar Andrea Petkovic hat in Washington den dritten Turniersieg ihrer Karriere verpasst. Die 25 Jahre alte Darmstädterin unterlag im Finale gegen die an Nummer sieben gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova mit 4:6, 6:7 (2:7).

Für die erschöpfte Deutsche war es ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. Petkovic ging im ersten Satz schnell mit 4:0 in Führung, verlor danach aber acht Spiele in Folge gegen die Titelverteidigerin und damit ihren Rhythmus. Den Titel beim gleichzeitig stattfindenden Turnier der Herren sicherte sich der Argentinier Juan Martin del Potro durch das 3:6, 6:1, 6:2 gegen John Isner (USA).

Auch die Weltranglisten-64. aus Hessen zeigte knapp drei Wochen vor Beginn der US Open trotz ihrer Niederlage weiter ansteigende Form. Am Ende fehlten ihr gegen Rybarikova, die im Viertelfinale bereits die an Nummer eins gesetzte Kielerin Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, schlicht und einfach die Kraft. Ihr 7:5, 6:3-Halbfinalsieg gegen die Französin Alize Cornet war wegen Regenunterbrechungen erst kurz vor zwei Uhr morgens in der Nacht zum Sonntag unter Dach und Fach. Eingeschlafen war sie erst um fünf Uhr morgens.

"Meinen Körper hat die fehlende Energie nicht so sehr beeinflusst, aber meine Emotionen und meine mentale Verfassung. Deshalb wurde ich wirklich emotional auf dem Platz, normalerweise bleibe ich ruhig", analysierte Petkovic.