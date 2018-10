Berlin/Sanaa (dpa) - Aus Sorge vor Terroranschlägen hat das Auswärtige Amt die deutschen Botschaften in der arabischen Welt für die nächsten Tage zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Mit Ausnahme der Botschaft in Jemens Hauptstadt Sanaa, die am Montag weiterhin geschlossen war, sollen jedoch alle Vertretungen geöffnet bleiben. Dies teilte das Außenministerium nach der Sitzung eines Krisenstabs am Montag in Berlin mit.

Nach Auskunft von Ministeriumssprecher Andreas Peschke hat das Auswärtige Amt weiterhin "keine konkreten Hinweise auf konkrete Gefährdungen". Im gesamten Nahen und Mittleren Osten - vor allem in Ländern wie Syrien, dem Irak, Libyen und Ägypten - gebe es jedoch eine "äußerst sensible Sicherheitslage". Peschke verwies auch auf das bevorstehende Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan. In Deutschland selbst ist die Sicherheitslage nach Auskunft des Innenministeriums unverändert.

Die USA lassen aus Furcht vor einem Terroranschlag 19 US-Botschaften und Konsulate in der gesamten Woche geschlossen. US-Nachrichtendienste hatten nach Angaben von Washingtoner Regierungsbeamten geheime Kommunikationen zwischen führenden Mitgliedern des Terrornetzwerkes Al-Kaida abgefangen. Darin sei es um Terroranschläge auf amerikanische Einrichtungen gegangen.

