Sanaa (dpa) - Aus Sorge vor einem Anschlag bleibt die deutsche Botschaft in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa auch heute geschlossen. Morgen soll die diplomatische Vertretung wieder die normale Arbeit aufnehmen, hieß es vom Auswärtigen Amt. Die anderen deutschen Botschaften im Ausland bleiben geöffnet. Die USA lässt hingegen 19 US-Botschaften und Konsulate in dieser Woche geschlossen. US-Nachrichtendienste hatten geheime Kommunikationen innerhalb des Terrornetzwerkes Al-Kaida abgefangen. Darin soll es um Terroranschläge auf US- Einrichtungen gegangen sein.

