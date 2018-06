Washington (AFP) Michelle Obama geht bei der Versendung ihrer Geburtstagsgrüße mit der Zeit: Zum 52. Geburtstag ihres Mannes Barack Obama gratulierte die First Lady der USA über den Kurzbotschaftendienst Twitter. "Happy Birthday, Barack!" schrieb sie am Sonntag auf ihrem offiziellen Twitter-Konto @FLOTUS (First Lady of the United States). Und in Anspielung auf Diskussionen um die deutlichen Spuren der Lasten des Präsidentenamts fügte sie augenzwinkernd hinzu: "Dein Haar ist zwar etwas grauer, aber ich liebe Dich mehr als je zuvor".

