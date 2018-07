Rosario (AFP) Durch eine starke Explosion sind in einem zehnstöckigen Wohnblock im Osten Argentiniens am Dienstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Fast 60 weitere Menschen seien bei dem Unglück in Rosario, der drittgrößten Stadt des Landes, verletzt worden, teilte der örtliche Zivilschutz mit. Feuerwehrleute gaben an, es seien noch weitere Menschen in dem Gebäude eingeschlossen oder unter Trümmern verschüttet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.