Stuttgart (dpa) - Die Beteiligung an Volkswagen hat der Porsche-Holding im ersten Halbjahr erneut einen Gewinnsprung beschert. Nach Steuern habe das Ergebnis nach den ersten sechs Monaten bei 1,47 Milliarden Euro gelegen, wie Porsche mitteilte.

Vor einem Jahr waren es noch 1,16 Milliarden Euro. Die Porsche SE ist inzwischen eine reine Finanzholding, die bislang nur an VW beteiligt ist. Zum Stichtag 30. Juni hatte Porsche 2,65 Milliarden Euro in der Kasse, etwas mehr als zu Jahresbeginn. Das Geld soll künftig in Zukunftstechnologien im Automobilsektor gesteckt werden. Bislang hat Porsche noch keine konkreten Angaben über mögliche Übernahmekandidaten gemacht.

