Berlin (AFP) - (AFP) In der Debatte über die Kontrolle der Geheimdienste hat sich der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar für eine engere Kooperation zwischen dem Bundestag und den Datenschutzbehörden ausgesprochen. Schaar bezeichnete es am Dienstag im Deutschlandradio als "entscheidendes Problem" der derzeitigen Kontrollstruktur, "dass wir eine ganze Reihe von teilweise nicht wirklich hundertprozentig zueinanderpassenden Kontrollinstrumenten haben". Vor diesem Hintergrund "würde ich mir vorstellen, dass die Gremien des Deutschen Bundestages wesentlich intensiver auch per Gesetz mit den Datenschutzbehörden zusammenarbeiten sollten", fügte Schaar hinzu.

