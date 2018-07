München (AFP) Nach mehr als 16-stündigem Nervenkrieg hat die Polizei in München am späten Montagabend einen Asylbewerber aus Syrien von einem Baukran heruntergeholt. Der Mann hatte die Einreise seiner Familie nach Deutschland gefordert und anderenfalls mit einem Sprung in die Tiefe gedroht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Nach seiner Festnahme in der Krankabine wurde der 31-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht.

