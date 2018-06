Berlin (AFP) - (AFP) Nach den US-Warnungen vor Terroranschlägen bleibt die deutsche Botschaft in Jemens Hauptstadt Sanaa "bis auf Weiteres" geschlossen. Dies habe Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) wegen der nach wie vor "kritischen Einschätzung der Sicherheitslage" angeordnet, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit. Die US-Regierung hatte am Freitag vor möglichen Anschlägen des Terrornetzwerks Al-Kaida und verbündeter Extremisten "vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika" während des Monats August gewarnt. Auch die internationale Polizeiorganisation Interpol gab eine weltweite Warnung vor erhöhter Terrorgefahr heraus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.