Brüssel (AFP) - (AFP) Brüssel hat Malta am Dienstag aufgefordert, ein abgewiesenes Flüchtlingsboot aufzunehmen. Den über hundert Flüchtlingen, darunter vier schwangeren Frauen, müsse "so schnell wie möglich" geholfen werden, erklärte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström. Ein Streit über die richtigen Zuständigkeiten in dem Fall bringe die Hilfsbedürftigen nicht weiter, diese Fragen müssten "zu einem späteren Zeitpunkt" geklärt werden.

