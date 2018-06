Köln (SID) - Franck Ribéry vom Champions-League-Sieger Bayern München gehört für die Wahl zu Europas bestem Fußball-Spieler des Jahres zum engsten Kandidatenkreis. Der französische Superstar wurde zusammen mit dem argentinischen Weltfußballer Lionel Messi (FC Barcelona) und Real Madrids Topstürmer Cristiano Ronaldo (Portugal) nominiert. Von der zuvor zehnköpfigen "Shortlist" gestrichen wurden die deutschen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller sowie Münchens Champions-League-Held Arjen Robben (Niederlande).

Die Kür des Nachfolgers von Spaniens Welt- und Europameister Andres Iniesta (FC Barcelona) findet am 29. August am Rande des Endspiels um den europäischen Supercup zwischen Champions-League-Gewinner Bayern München und Europa-League-Sieger FC Chelsea in Prag statt. Als bislang letzter Deutscher hatte Münchens heutiger Sportvorstand Matthias Sammer 1996 nach dem Gewinn des EM-Titels mit der Nationalmannschaft eine Auszeichnung als herausragender Spieler des europäischen Kontinents erhalten.