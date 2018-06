Frankfurt/Main (SID) - Abwehrspieler Marc Pfertzel von Fußball-Zweitligist Union Berlin ist nach seiner Roten Karte im Pokalspiel bei Jahn Regensburg (2:1) für eine Begegnung des DFB-Pokals gesperrt worden. Der Verteidiger war nach einer Notbremse in der 70. Minute des Feldes verwiesen worden. Der 32-Jährige fehlt Union damit in der zweiten Runde, die am Samstag (21.00/Sky) ausgelost wird. Durch die bereits erfolgte Zustimmung von Pfertzel und Union ist das Urteil rechtskräftig.