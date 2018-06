Rom (AFP) Das US-Konsulat in Mailand ist am Dienstag Medienberichten zufolge nach einem Bombenalarm evakuiert worden. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" auf ihrer Internetseite berichtete, wurde der Alarm wegen eines verdächtigen Koffers ausgelöst. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, das Konsulat habe einen Brief erhalten, der auf eine Bombe hingewiesen habe. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.