Hofheim am Taunus (dpa) - Ein vermutlich mit einem Messer bewaffneter Mieter hat in Hofheim am Taunus in einem Gebäude einen Mann als Geisel genommen. Das Opfer, nach ersten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise der Betreuer des Täters, konnte sich in ein anderes Zimmer flüchten. Die Polizei hat das Gebäude umstellt. Derzeit gebe es noch keinen Kontakt zum Täter, teilte ein Polizeisprecher mit. Zu Forderungen und Hintergründen gab es zunächst keine Erkenntnisse.

