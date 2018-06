St. Petersburg (AFP) - (AFP) In Russland ist ein regierungskritischer orthodoxer Priester, der sich auch für die Frauenband Pussy Riot eingesetzt hatte, ermordet worden. Wie die Polizei der westlichen Stadt Pskow nahe der Grenze zum Baltikum am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche des 75-jährigen Pawel Adelgeim am Abend zuvor mit Stichwunden nahe einer Kirche gefunden. Den Ermittlern zufolge ist ein junger Mann mit psychischen Problemen tatverdächtig, der drei Tage lang bei dem Priester gewohnt hatte.

