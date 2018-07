Oslo (dpa) – Bei dem schweren Brand eines Lastwagens in einem norwegischen Autobahntunnel gestern wurden auch acht Deutsche verletzt. Das bestätigte ein Sprecher des Universitätskrankhauses Haukeland. Wie schwer die Verletzungen sind und woher die Deutschen stammen, wollte der Sprecher nicht sagen. Insgesamt waren am Morgen noch 65 Menschen in verschiedenen Krankenhäusern. Zehn Patienten galten als schwer verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Die meisten erlitten eine Rauchvergiftung.

