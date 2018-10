Washington (AFP) Inmitten der diplomatischen Spannungen um den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden haben die USA und Russlands ein Treffen auf Ministerebene vereinbart. US-Außenminister John Kerry, sein russischer Kollege Sergej Lawrow sowie die Verteidigungsminister Chuck Hagel und Sergej Schoigu wollten am Freitag in Washington zusammenkommen, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit.

