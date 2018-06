Kairo (AFP) - (AFP) Nach den gescheiterten Vermittlungsgesprächen in Ägypten hat die Übergangsregierung alle Anhänger der Islamisten aufgefordert, ihre Protestlager zu räumen. Die seit einem Monat vor der Universität Kairo und einer Moschee campierenden Anhänger der Muslimbrüder sollten "schnell nach Hause und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren", sagte Interims-Ministerpräsident Hasem al-Beblawi am Mittwoch im Staatsfernsehen. Wer "kein Blut an seinen Händen" habe, werde auf Staatskosten transportiert und auch nicht verfolgt, versprach er. Hinter ihren Räumungsbeschluss werde die Regierung nicht zurückgehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.