London (SID) - Deutschlands Vorrundengegner Großbritannien muss vor der Basketball-EM in Slowenien (4. bis 22. September) die nächste Absage verkraften. Pops Mensah-Bonsu vom italienischen Erstligisten Armani Mailand gab für seinen EM-Verzicht öffentlich allerdings keine Gründe an. Vor dem 29 Jahre alten "Big Man", der 2012 beim Olympia-Turnier in London mit durchschnittlich 11,5 Punkten und 7,2 Rebounds einer der wichtigsten Akteure bei den Gastgebern war, bereits NBA-Star Luol Deng (Chicago Bulls) und Joel Freeland (Portland Trail Blazers) erklärt, dass sie nicht zur Verfügung stehen.