Frankfurt/Main (dpa) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hat die deutschen Standardwerteindizes am Mittwoch belastet. Der Dax stand zuletzt 0,30 Prozent tiefer bei 8274 Punkten.

Für den MDax ging es zur Wochenmitte um 0,51 Prozent auf 14 530 Punkte nach unten. Der TecDax widersetzte sich der Richtung der Standardwerte und rückte um 0,26 Prozent auf 1012 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 schaffte bis zum Nachmittag die Kehrtwende und gewann 0,26 Prozent hinzu.

Nachdem am Vortag noch vier Dax-Werte Zahlen präsentiert hatten, war der Leitindex an diesem Tag nur durch Beiersdorf vertreten. Die Zahlen des Konsumgüterunternehmens lagen zwar im Rahmen der Erwartungen. Allerdings sehen zahlreiche Analysten die Aktie als zu hoch bewertet an, was mit zu den Kursverlusten von mehr als zweieinhalb Prozent beitrug. Diese Verluste machten auch einige der Punkte aus, die der Dax bis zum Nachmittag abgab.

Dagegen erholten sich K+S-Titel um mehr als fünf Prozent. Am Markt gibt es Spekulationen, dass Uralkali eine erst in der Vorwoche aufgekündigte Vertriebsallianz mit Belaruskali wieder aufnehmen könnte. Uralkali hatte mit dem Ausstieg massive Kursverluste im weltweiten Düngemittelsektor ausgelöst - alleine bei K+S waren es in der Spitze rund 44 Prozent.

Das Hauptaugenmerk war aber auf die zweite Reihe gerichtet, die sich mit einer Flut von Zahlen in den Fokus drängte. So sprangen etwa die Aktien von Klöckner & Co mit plus 7,59 Prozent an die MDax-Spitze. Als besser als befürchtet wurden die Zahlen von Händlern und Analysten eingeschätzt. Das Gegenstück dazu bildete der Chemikalienhändler Brenntag. Dessen Aktien sackten nach Quartalszahlen am MDax-Ende um knapp sechs Prozent ab. Analyst Thomas Maul von der DZ Bank sah die bereits geringen Erwartungen noch verfehlt.

Die Quartalsbilanzen von Symrise, Axel Springer und der Hannover Rück kamen am Markt gut an. Bei Symrise lobte ein Analyst das starke Umsatzwachstum, Springer gefiel auf der Ergebnisseite und den Rückversicherer konnte die Flutkatastrophe in Europa nicht aus der Spur bringen. Alle drei Titel gehörten zu den Favoriten im Mittelwerteindex.

Am Rentenmarkt fiel Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,41 Prozent am Vortag auf 1,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozentpunkte auf 133,62 Punkte ein. Der Bund Future gewann 0,06 Prozent auf 142,17 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3305 (Dienstag: 1,3280) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7516 (0,7530) Euro.