Berlin (AFP) - (AFP) Die Bundesregierung hat einen neuen Bericht über einen angeblich geplanten vorzeitigen Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der nächsten Legislaturperiode dementiert. "Das entbehrt jeder Grundlage", erklärte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin. Er reagierte damit auf eine Vorabmeldung der Zeitschrift "stern", wonach Merkel im Falle ihrer Wiederwahl nicht die volle Legislaturperiode bis 2017 im Amt bleiben, sondern 2016 aufhören wolle. Das Blatt berief sich auf eigene Informationen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.