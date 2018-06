Berlin (AFP) CDU und CSU wollen bei der kommenden Bundestagswahl erstmals die Mehrheit der Wählerstimmen von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern bekommen. Die Union könne "mit Fug und Recht um die Stimmen der Arbeitnehmer, auch und gerade der organisierten, werben", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Arbeitnehmergruppe im Bundestag, Peter Weiß, am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf eine Forsa-Umfrage aus dem April, die der Union erstmalig eine Mehrheit bei dieser Wählergruppe in Aussicht gestellt habe.

