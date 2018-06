Berlin (AFP) - (AFP) Die von der Union in Aussicht gestellte Ausweitung der Mütterrente könnte nach Einschätzung des Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, zulasten einer möglichen Abgabensenkung für Arbeitnehmer gehen. "Wenn Du sieben Milliarden Euro mehr ausgeben willst, kann man nicht alle Extreme einer Beitragssenkung ausnutzen", sagte Weiß am Mittwoch in Berlin. Ob die Mehrausgaben in jedem Fall eine Senkung des Rentenbeitrags verhindern würden, wollte Weiß jedoch nicht sagen. "Ich kann heute keine Prognose machen, wie die Beitragsentwicklung 2014 ist."

