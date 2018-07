Los Angeles (dpa) - Ed Harris ("Pollock") und Ethan Hawke ("Before Midnight") werden in einer Filmversion des Theaterstücks "Cymbeline" von William Shakespeare mit von der Partie sein. Dem "Hollywood Reporter" zufolge versetzt Regisseur Michael Almereyda den klassischen Stoff in die Gegenwart.

Die romantische Tragödie soll nun in der Welt von Drogengangs und korrupten Polizisten spielen. Der Drehstart ist für Mitte August geplant. Harris ist ab dem 22. August in der Actionkomödie "Pain & Gain" in den deutschen Kinos zu sehen. Hawke sorgte zuletzt mit dem Horrorthriller "The Purge - Die Säuberung" für Gänsehaut. Regisseur Almereyda holte Hawke bereits 2000 zusammen mit Sam Shepard für seine Verfilmung des Shakespeare-Dramas "Hamlet" vor die Kamera.