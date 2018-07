Los Angeles (dpa) - Das Studio Paramount legt die dritte "Star Trek"-Version in bewährte Hände. Dem "Hollywood Reporter" zufolgen sollen die Drehbuchautoren Alex Kurtzman und Roberto Orci wie schon bei den ersten beiden "Star Trek"-Filmen das Skript schreiben.

Das Drehbuch für "Star Trek Into Darkness" (2013) verfassten sie gemeinsam mit Damon Lindelof, die Vorlage für "Star Trek" (2009) mit Gene Roddenberry. Regisseur J.J. Abrams ("Super 8"), der "Star Trek Into Darkness" inszenierte, will als Produzent an Bord gehen. Er

arbeitet gleichzeitig als Regisseur am siebten Teil der "Star Wars"-Saga.

Die dritte Rückkehr des legendären Raumschiffs Enterprise hat noch keinen Filmtitel oder Drehstart. Hollywood-Insider rechnen damit, dass Chris Pine als Captain Kirk und Zachary Quinto als Offizier Mr. Spock wieder mitmischen.