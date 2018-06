Paris (AFP) Aus Angst vor Terroranschlägen hat Frankreich die Schließung seiner Botschaft im Jemen erneut verlängert. Die Botschaft in der Hauptstadt Sanaa bleibe "mindestens bis einschließlich Sonntag, den 11. August" geschlossen, teilte das französische Außenministerium am Mittwoch in Paris mit. Erst am Montag hatte Frankreich die Schließung seiner Botschaft bis einschließlich Mittwoch verlängert.

