Paris (dpa) - Neu-Trainer Laurent Blanc vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat zwei Tage vor Ligue-1-Start den riesigen Erfolgsdruck an der Seine eingeräumt.

"Wir haben kein Recht auf Fehler", sagte Blanc in Clairefontaine bei Paris, wo sich das Starensemble um Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva und Neuzugang Edinson Cavani auf das erste Saison-Spiel am Freitag beim HSC Montpellier, dem Meister der Saison 2011/2012, vorbereitet.

"Alle sagen, das Minimalziel sei der (erneute) Liga-Titelgewinn, das erhöht natürlich den Druck", sagte der 47 Jahre alte Coach. Noch seien zwar nicht alle Spieler spielerisch und körperlich in Bestform. "Aber ich kann es kaum abwarten, dass die neue Saison beginnt, und ich glaube, den Spielern geht es genauso", sagte Blanc.

Auf die Frage, welches Team Paris im Kampf um den Titel am ehesten gefährlich werden könnte, meinte der frühere französische Nationaltrainer: "Alle werden gegen uns ihr Bestes geben wollen, um uns zu schlagen". Mit seinen "qualitativ hochwertigen Verstärkungen" werde Aufsteiger AS Monaco sicher einer der gefährlichsten Rivalen sein. "Aber man darf unsere olympischen Freunde, (Olympique) Lyon und (Olympique) Marseille, nicht vergessen", fügte der Coach an.

Der von Ölscheichs aus Katar geführte Verein holte im Sommer beim Rekordtransfer der Ligue-1-Geschichte den uruguayischen Stürmer Cavani vom SSC Neapel für 64 Millionen Euro. Außerdem verstärkte man sich für 35 Millionen Euro auch mit dem brasilianischen Abwehr-Talent Marquinhos von AS Rom.

