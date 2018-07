Sinsheim (SID) - Der beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim in die "Trainingsgruppe 2" abgeschobene frühere Nationaltorhüter Tim Wiese hofft trotz seiner Suspendierung auf eine baldige Rückkehr zwischen die Pfosten. "Das vergangene Jahr ist für mich persönlich beschissen gelaufen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Doch ich bin nicht ein Mensch, der die Flinte deshalb ins Korn wirft. Natürlich ist es mein Ziel, so schnell wie möglich in der Bundesliga zu spielen", sagte der 31-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild.

Neben Profis wie Tobias Weis, Eren Derdiyok oder Edson Braafheid darf auch Wiese nicht am Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft teilnehmen. Obwohl Trainer Markus Gisdol unlängst erklärt hatte, an der derzeitigen Kaderzusammenstellung nichts zu ändern, zollt Wiese dem Hoffenheimer Trainer großen Respekt.

"Unabhängig von der Entscheidung, dass er derzeit nicht auf mich setzt, macht Markus Gisdol einen sehr guten Job. Ich wünsche der Truppe, dass sie unter ihm weiter so frisch aufspielt und erfolgreich ist wie in den letzten Wochen der vergangenen Saison", sagte Wiese, der sich schlichtweg nach den Vorgaben des Vereins verhalte.

"Ich bin ein absoluter Vollprofi, ich bin topfit und könnte sofort spielen", sagte er. Wegen schwacher Leistungen und Eskapaden abseits des Spielfelds war Wiese in der vergangenen Saison ausgemustert worden. Sein Vertrag bei den Kraichgauern besitzt noch bis zum 30. Juni 2016 Gültigkeit.