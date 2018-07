Berlin (dpa) - Trotz des Falls Gustl Mollath werden die Gesetze zur Einweisung in die Psychiatrie wohl nicht kurzfristig reformiert. Auf die Frage, ob sich der Bundestag bei Sondersitzungen im September noch mit der angepeilten Reform befassen werde, sagte ein Sprecher des Justizministeriums, er denke, nicht. Erste Eckpunkte sind bekannt. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will demnach die Möglichkeiten einschränken, Straftäter in die Psychiatrie einzuweisen. Der 56-jährige Mollath war sieben Jahre nach seiner Zwangseinweisung aus der Psychiatrie entlassen worden.

