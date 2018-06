Berlin (dpa) - Schauspieler Jan Josef Liefers (48) hat an seinem Hochzeitstag den Wendelstein in den bayerischen Alpen erklommen. Dafür brauchte er eine Stunde und 36 Minuten, wie der "Tatort"-Star am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündete.

Und auch seine Frau, die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (42), sollte auf ihre Kosten kommen. "So geht Hochzeitstag! Morgens Berg bezwingen, Rest des Tages Frau auf Händen tragen ...", schrieb Liefers. Die beiden sind seit 2004 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.

