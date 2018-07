Valletta (AFP) Nach der Weigerung Maltas will Italien die rund hundert Flüchtlinge aufnehmen, die seit Wochenbeginn an Bord eines Tankers im Mittelmeer festsitzen. Der Tanker "Salamis" habe am Mittwochmorgen Kurs auf Syrakus auf Sizilien genommen, teilte die maltesische Regierung mit. Rom habe dies nach Beratungen mit der maltesischen und der griechischen Regierung akzeptiert.

