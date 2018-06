Rosario (dpa) - Bei einer Gasexplosion in einem Hochhaus in der argentinischen Großstadt Rosario sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 80 Rettungshelfer suchen unter den Trümmern nach zwölf noch vermissten Bewohnern. Über 60 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, teilten die Behörden mit. Das zehnstöckige Gebäude stürzte ein. Die Explosion war noch in vier Kilometern Entfernung zu hören. Erst vier Stunden danach konnte die Gaszufuhr unterbrochen und der entstandene Brand gelöscht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.