Wellington (AFP) Zwei österreichische Segler sind mitten im Pazifischen Ozean aus Seenot gerettet worden. Das Paar hatte am Dienstagabend einen Notruf abgesetzt, weil die Steuerung nicht funktionierte, wie die neuseeländische Seenotrettung Maritime New Zealand am Mittwoch mitteilte. Ein Fischerboot eilte zur Hilfe und nahm die Skipper an Bord. Den Angaben zufolge befanden sich die Österreicher 410 Kilometer östlich von Amerikanisch-Samoa. "Das war eine ernste Situation in einer weitgehend leeren Gegend des Ozeans", sagte der Leiter von Maritime New Zealand, Mike Roberts.

