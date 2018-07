Löw würde Flick als Sportdirektor freigeben: "Er hat die Qualität"

Berlin (dpa) - Joachim Löw würde seinen Assistenten Hansi Flick noch vor der Fußball-WM in Brasilien freigeben, wenn dessen Wechsel auf den Posten des DFB-Sportdirektors mit einer zeitlichen Vorgabe verbunden wäre. "Ich würde mir wünschen, er bleibt in meinem Team, denn wir sind sehr eingespielt. Auf der anderen Seite würde ich einem Mitarbeiter wie Hansi Flick, der mich jahrelang so unterstützt hat, keine Steine in den Weg legen", erklärte der Bundestrainer in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. "Er hat die Qualität", sagte Löw.

Rauball einstimmig als Ligapräsident wiedergewählt

Berlin (dpa) - Reinhard Rauball bleibt Präsident des Ligaverbandes und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der Präsident von Borussia Dortmund wurde am Mittwoch in Berlin bei der Generalversammlung der Profi-Clubs einstimmig für drei Jahre im Amt bestätigt. Rauball hatte keinen Gegenkandidaten. Der 66-Jährige führt den Ligaverband seit 2007 an. Zuvor hatten die Profi-Clubs den neuen Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgesegnet. Dieser regelt die Zusammenarbeit und Geldflüsse zwischen DFB und DFL.

Einsatz von Stuttgarts Torjäger Ibisevic gegen Plowdiw fraglich

Großaspach (dpa) - Beim VfB Stuttgart ist der Einsatz von Torjäger Vedad Ibisevic für das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde in der Fußball-Europa-League gegen Botew Plowdiw fraglich. Der Bosnier habe seit dem 2:0 am Sonntag im DFB-Pokal gegen den BFC Dynamo Probleme mit dem linken Sprunggelenk, sagte Trainer Bruno Labbadia am Mittwoch nach dem Training. Ibisevic habe einen dicken Knöchel und deshalb nur Teile der Übungen mitmachen können. Ein Test vor der Partie am Donnerstag soll Aufschluss über den Einsatz des kaum verzichtbaren Stürmers liefern. DFL-Geschäftsführer Rettig sieht kein Dopingproblem im Fußball

Berlin (dpa) - Trotz der aufkommenden Diskussionen sieht Andreas Rettig als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) kein Dopingproblem im deutschen Fußball. "Nein, das glaube ich nicht. Wobei das Thema schon eines ist, das uns alle belastet", sagte Rettig am Rande des DFL-Festakts zum 50-jährigen Bestehen der Bundesliga in Berlin und ergänzte mit Blick auf die geplante Einführung von Blutkontrollen: "Wir waren zusammen mit dem DFB gut beraten, frühzeitig schon zu Beginn des Jahres zu sagen, wir öffnen uns."

Carolin Golubytskyi hat Bronze bei Fecht-WM sicher

Budapest (dpa) - Die EM-Dritte Carolin Golubytskyi hat bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest Florett-Bronze sicher. Im Viertelfinale besiegte die 27-Jährige vom FC Tauberbischofsheim am Mittwoch Carolina Erba aus Italien mit 15:5. Nächste Gegnerin der Deutschen ist Italiens Olympiasiegerin Elisa di Francisca. Dagegen schied Säbelfechter Benedikt Wagner schon in der ersten K.o.-Runde aus. Der Weltranglistenfünfte verlor unter den besten 64 gegen den Weißrussen Alexej Lichatscheuski mit 13:15. Dagegen zogen Wagners Dormagener Mitfechter Nicolas Limbach, Max Hartung und Bundestrainer-Sohn Matyas Szabo in die nächste Runde ein.

Bundesregierung: Keine Geschichtsfälschung beim Thema Doping

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat Vorwürfe der Fälschung der westdeutschen Dopinggeschichte zurückgewiesen. So seien keine Akten mehr vernichtet worden, nachdem die derzeit für heftige Debatten sorgende Dopingstudie 2008 in Auftrag gegeben worden sei, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. "Die letzten Aussonderungen von Akten fanden 2004 und 2005 statt." Dass Namen in der Studie unkenntlich gemacht worden seien, liege am Datenschutz. "Deswegen mussten die Namen erstmal geschwärzt werden."

Weltmeisterin Katinka Hosszu mit 200-Meter-Lagen-Weltrekord

Eindhoven (dpa) - Drei Tage nach Ende der Schwimm-Weltmeisterschaften in Barcelona hat Katinka Hosszu beim Kurzbahn-Weltcup in Eindhoven für den ersten Weltrekord gesorgt. Im Vorlauf über 200 Meter Lagen verbesserte die 24 Jahre alte Ungarin die bisherige Bestzeit von Julia Smit (USA) vom 12. Dezember 2009 um 21/100 Sekunden auf 2:04,39 Minuten. Katinka Hosszu hatte bei der WM in Barcelona die Titel über 200 Meter und 400 Meter Lagen gewonnen.

Tennis in Montréal: Auftaktsieg für Haas, Aus für Mayer

Montréal (dpa) - Tommy Haas hat beim Tennis-Turnier im kanadischen Montréal sein Auftaktspiel gewonnen. Der Weltranglisten-Zwölfte setzte sich am Dienstag (Ortszeit) mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Belgier David Goffin durch. Haas trifft nun auf den australischen Qualifikanten Marinko Matosevic. Ausgeschieden ist dagegen Florian Mayer. Der Weltranglisten-50. aus Bayreuth war in der zweiten Runde des mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnieres gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien chancenlos.