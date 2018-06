Khartum (AFP) Bei schweren Überflutungen infolge heftiger Regenfälle sind im Sudan elf Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten sei die Region rund um die Hauptstadt Khartum betroffen, erklärte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA). Allein in dieser Region starben demnach in den vergangenen Tagen acht Menschen, fast 60.000 Bewohner waren von den schweren Überschwemmungen betroffen.

