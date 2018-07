Köln (SID) - Tennis-Superstar Roger Federer traut Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki einen großen Triumph zu - wenn sie ihre Emotionen unter Kontrolle bekommt. "Ich bin davon überzeugt, dass sie Wimbledon gewinnen kann", sagte der 17-malige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz im Interview mit der Sport Bild: "Sie muss jetzt einfach nur ruhig bleiben. Es ist ja irgendwie schön zu sehen, wie sie unbedingt gewinnen will, aber es darf einen dann auch nicht kaputt machen. Da muss sie, glaube ich, noch die richtige Balance finden."

Federer, der am Donnerstag seinen 32. Geburtstag feiert, sieht auch Lisickis Fitness offenbar noch Nachholbedarf: "Das darf keine Schwäche in ihrem Spiel sein. Das gilt aber eigentlich für jeden Spieler, das kannst du über Fleiß erreichen, und da gibt es keine Entschuldigung." Zudem müsse sich die 24-jährige Lisicki an die "großen Rendezvous" in Grand-Slam-Finals gewöhnen. Im Endspiel von Wimbledon war die Berlinerin gegen Marion Bartoli aus Frankreich chancenlos gewesen und bereits während der Partie in Tränen ausgebrochen.