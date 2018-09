Montreal (SID) - Tennisprofi Tommy Haas (Los Angeles) hat beim ATP-Turnier im kanadischen Montreal vorzeitig die Segel streichen müssen. Im Zweitrundenspiel gegen Australier Marinko Matosevic gab der 35-Jährige als Nummer zehn der Setzliste im ersten Satz beim Stand von 0:5 auf. Grund für seine Aufgabe waren offenbar Schulterprobleme. Haas war der letzte Deutsche bei der mit gut 2,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung. Matosevic hatte zum Auftakt Benjamin Becker (Orscholz) ausgeschaltet.

Rafael Nadal feierte derweil eine erfolgreiche Rückkehr auf den Court. Der an Nummer vier gesetzte Spanier bezwang im ersten Spiel nach seinem überraschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon Ende Juni Jesse Levine (Kanada) problemlos 6:2, 6:0. Nadal, der im März das ATP-Masters im kalifornischen Indian Wells gewonnen hatte, ist in der laufenden Saison auf Hartplatz noch ungeschlagen.