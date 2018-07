Prag (AFP) Das tschechische Parlament hat der amtierenden Expertenregierung des Linkspolitikers Jiri Rusnok am Mittwoch das Vertrauen entzogen. Dies berichtete das Fernsehen des Landes am Abend. Nach dem Rücktritt des konservativen Regierungschefs Petr Necas Mitte Juni wegen einer Bespitzelungs- und Korruptionsaffäre verharrt Tschechien damit weiter in einer politischen Krise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.