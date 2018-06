Istanbul (AFP) Wegen eines Todesfalls während der Proteste in der Türkei sind am Mittwoch vier Männer verhaftet worden. Die Männer, unter ihnen auch ein Polizist, würden verdächtigt, einen 19-jährigen Demonstranten Anfang Juni in Eskisehir niedergeschlagen zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Der junge Mann erlag später seinen Verletzungen. Die Tatverdächtigen befinden sich demnach in der Stadt im Nordwesten der Türkei in Untersuchungshaft. Laut der Staatsanwaltschaft wird noch ein weiterer Verdächtiger gesucht, der auf einem Video des Vorfalls zu sehen ist.

