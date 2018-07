Kairo (dpa) - Ägypten hat die internationalen Bemühungen zur Beilegung der Krise im Land für gescheitert erklärt. Das Amt von Übergangspräsident Adli Mansur erklärte, man mache die Muslimbruderschaft dafür verantwortlich. Der US-Vizeaußenminister William Burns und Spitzendiplomaten der EU und arabischer Länder hatten in den vergangenen Tagen versucht, die Lage in Ägypten nach der Absetzung von Präsident Mohammed Mursi zu entschärfen. Auch Außenminister Guido Westerwelle hatte in Kairo Gespräche geführt.

