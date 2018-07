Phoenix (AFP) US-Präsident Barack Obama will die beiden wichtigen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac abwickeln. Die beiden in der Finanzkrise mit Milliardenhilfen vom Staat geretteten Unternehmen hätten "zu lange riesige Gewinne gemacht, in dem sie Kredite aufkauften und wussten, dass der Steuerzahler sie stützen würde, wenn ihre Wetten nicht aufgehen", sagte der US-Präsident am Dienstag (Ortszeit) in einer Rede im US-Bundesstaat Arizona. Das Gebiet war von der Immobilienkrise, welche die Finanzkrise ausgelöst hatte, besonders stark betroffen.

