Washington (AFP) Die Arktis hat im vergangenen Jahr eine Rekord-Eisschmelze erlebt, während zugleich der Ausstoß des Klimagases CO2 auf einen historischen Höchstwert anstieg. 2012 sei auch eines der zehn heißesten Jahre seit Beginn der wissenschaftlichen Temperaturmessung Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, heißt es in einer am Dienstag von der US-Behörde für Ozeonologie und Atmosphärenforschung (NOAA) in Washington vorgestellten Studie. "Die Ergebnisse sind frappierend", sagte NOAA-Chefin Kathryn Sullivan. "Unser Planet als ganzes wird zu einem wärmeren Ort."

